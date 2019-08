E’ terminata con un pareggio a reti bianche Nantes-Olympique Marsiglia, gara valida per la seconda giornata della Ligue 1. L’OM può recriminare per il calcio di rigore sbagliato da Benedetto al 31′ del primo tempo. Seconda partita a secco di vittorie per il Marsiglia dopo la sconfitta al debutto contro il Reims. Entrambe le squadra salgono a un punto in classifica.