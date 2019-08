Lukaku è già un idolo, delirio all’arrivo a Malpensa: i tifosi dell’Inter scatenati [FOTO e VIDEO]

Telenovela finita, l’Inter ha piazzato il colpo Lukaku, l’attaccante è arrivato a Malpensa nella notte tra il delirio dei tifosi nerazzurri. E’ stata una trattativa lunghissima quella tra l’Inter ed il Manchester United ma che ha avuto epilogo positivo nelle ultime ore, dopo un tira e molla di alcune settimane e l’inserimento dell Juventus, il club nerazzurro ha chiuso la trattativa per il belga, si tratta di un calciatore di tutto rispetto, un attaccante sicuramente in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. Lukaku è arrivato a Malpensa nella notte, diversi tifosi dell’Inter in delirio in attesa dell’arrivo del calciatore, l’ormai ex United ha risposto con un saluto. Inizia la nuova avventura in nerazzurro, Lukaku pronto a stupire, in basso il video.

Eccolo Romelu #Lukaku. Appena atterrato alla Malpensa. Salta e alza il pollice ai tifosi 🔵⚫.#calciomercato @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/my0vWxnYK7 — Alessandro Rimi (@Ale_Rimi) August 7, 2019