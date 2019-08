Lukaku e Pogba, possibile svolta. Solskjaer: “Su Paul non ho dubbi, con Romelu ho parlato…”

Lukaku e Pogba, possibile svolta in merito al futuro dei due calciatori del Manchester United. A parlare di loro è il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.

“Pogba? Non ho dubbi, Paul resta. Non sapevo non sarebbe venuto con noi, gli ho parlato dopo l’allenamento e non si sentiva bene. Non è proprio un infortunio, ma aveva un dolore e non abbiamo voluto rischiare. Lukaku? Penso che Rom tornerà in gruppo la prossima settimana. Ho parlato con lui, non ci sono altre novità“.