Lutto nel mondo del calcio, morto attaccante all’età di 40 anni [NOME e DETTAGLI]

Grave lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto l’ex Nazionale del Ghana Junior Agogo all’età di 40 anni, il calciatore è deceduto a Londra dopo una serie di problemi di salute, l’ultima esperienza con la maglia dell’Hibernian. Gran parte della carriera l’ha trascorsa in Inghilterra indossando le maglie di Sheffield Wednesday, Lincoln City, Queens Park Rangers, Barnet, Bristol Rovers e Nottingham Forest, poi esperienze negli Stati Uniti, in Egitto ed in Cipro. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’estero Agogo sarebbe deceduto in seguito ad un ictus che lo aveva colpito nel 2015. Una notizia triste che ha sconvolto il mondo del calcio.