Gravissimo lutto nel mondo del calcio, un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale.

Il suo nome era Marco Calderaro, giocava nei dilettanti dello Scalea ma in passato ha anche militato nelle giovanili del Crotone. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo della propria vettura che è andata a schiantarsi contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo.