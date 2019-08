Malattia Mihajlovic, la confessione di Dzemaili: “il mister ci ha chiamato…”

MALATTIA MIHAJLOVIC – “Il legame con il mister e’ importante, ci manca: e’ una situazione particolare perche’ la presenza di Mihajlovic e’ importante, ma lo staff sta facendo un grande lavoro”. Sono le dichiarazioni di Blerim Dzemaili che parla così della malattia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, alle prese con le cure per la leucemia. “Il mister ci ha chiamato dopo la sconfitta contro il Colonia ma non tanto per il risultato, quanto per l’atteggiamento avuto nel primo tempo: eravamo sempre in ritardo – ha ammesso lo svizzero ai microfoni di Sky – Lui ci ha sempre detto che si puo’ vincere e si puo’ perdere, ma sempre con l’atteggiamento giusto”.

“Il presidente ha investito tanto e si aspetta molto, ma dobbiamo stare con i piedi per terra perche’ la Serie A non e’ facile – ha osservato il centrocampista – Quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi della passata stagione con Mihajlovic e’ stato un miracolo, non avevo mai visto una simile unita’ del gruppo e per questo siamo riusciti a salvarci arrivando addirittura al decimo posto. Ora pero’ dobbiamo ricominciare da zero: fissare gli obiettivi in questo momento sarebbe sbagliato”.

Su Pulgar: “E‘ normale che guardi le offerte delle altre societa’, soprattutto alla sua eta’, pero’ deve essere consapevole che qui al Bologna e’ un calciatore importante mentre da altre parti magari sarebbe uno dei tanti”. Infine una battuta sul calciomercato e sulle altre squadre: “Se la Juventus prende anche Lukaku si comincia gia’ a giocare per il secondo posto- Ma, a parte gli scherzi, stanno arrivando calciatori importanti in Serie A e questo fa bene al calcio italiano”.