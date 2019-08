Malattia Mihajlovic, i pensieri del Torino e di Damiano Tommasi

Tanti altri messaggi sono giunti per Sinisa Mihajlovic, ritornato ieri in panchina a 40 giorni dall’inizio delle cure per la leucemia.

“Sempre bello vederti in panchina, mister” è il saluto su Twitter del Torino, che l’allenatore serbo ha guidato dall’estate 2016 fino al gennaio 2017. “La prima di campionato? Ero a Verona per Hellas-Bologna e vedere Sinisa in panchina posso dire che è la vittoria più bella del campionato” è invece il pensiero di Damiano Tommasi, presidente dell’Aic, all’Adkronos.