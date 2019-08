Malcom allo Zenit, i russi ‘sfottono’ la Roma: la risposta del club giallorosso [VIDEO]

Poco fa è stato ufficializzato il passaggio di Malcom dal Barcellona allo Zenit San Pietroburgo. Emerge un particolare, però, nel video di presentazione dei russi del nuovo calciatore: andando a ripercorrere la carriera dell’attaccante, si vede anche la Roma. Dal 22 al 23 luglio, si legge. Un ‘errore volontario’ quello della compagine russa nei confronti dei giallorossi. Malcom, ovviamente, non ha mai vestito la maglia della squadra capitolina, ma è stato vicinissimo a farlo la scorsa estate, quando la spuntò sull’Inter dopo un lungo testa a testa. Prima delle visite mediche, però, si inserirono i blaugrana che lo strapparono alla Roma.

Non si è fatta attendere la risposta dei giallorossi, che sempre su Twitter – ironicamente – hanno ‘ringraziato’ Malcom: “Molto orgogliosi di averti avuto con noi, Malcom. Adesso porta tutta quella grandezza nel campionato russo. Buona fortuna allo Zenit”.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx

