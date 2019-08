Manchester City, Guardiola: “Ripartiamo”, e poi i complimenti a Klopp

“Ripartiamo da zero, ricominciamo. E siamo pronti ad accettare la sfida“. Musica e parole di Pep Guardiola in vista del Community Shield contro il Liverpool. “Le condizioni fisiche della squadra non sono le migliori. Utilizzeremo giocatori che hanno accumulato minuti in preseason perché hanno ritmo e conoscono la situazione. I ragazzi tornati dopo forse avranno qualche minuto. Ci sono più possibilità di sostituzioni. Farà caldo a Londra, ma penso che domenica giocheremo ad alta intensità, ad un buon livello. Klopp? Lo rispetto molto. E’ un grande manager, le sue squadre hanno un’identità precisa. E’ una sfida incredibile per me ogni volta che incontro una delle sue squadre. Il suo messaggio è sempre positivo. Il suo comportamento, gli abbracci, i sorrisi. È una cosa bella per il calcio“.