Manchester City, maglia celebrativa per i 125 anni

Il Manchester City si candida ad essere sicura protagonista nella prossima stagione in campionato e Champions League, nel frattempo il club inglese scenderà in campo domenica prossima nel Community Shield contro il Liverpool con una maglia celebrativa per il 125° anniversario della nascita del club. Il kit è azzurro con bordi bianchi, la maglia ha un design classico senza sponsorizzazioni. “Il Manchester City ha avuto un enorme successo negli ultimi anni, ma abbiamo anche una ricca storia di cui siamo incredibilmente orgogliosi”, ha dichiarato il Chief Operating Officer del club, Omar Berrada.