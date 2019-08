Manchester United, apertura di Solskjaer a Sanchez: “Vuole fare parte del club”

“Alexis è un professionista e lavora sodo ogni giorno, lui vuol far parte del club. Non è stato retrocesso nelle riserve. Fa parte della nostra squadra ed è un ottimo giocatore. E potrebbe giocare molte più partite di quanto ci si aspetti. E’ indietro un paio di settimane rispetto al resto del gruppo, ma vicino a farne parte“. L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, non chiude le porte ad Alexis Sanchez. Ha parlato così il tecnico dei Red Devils, che considera quindi l’ex Udinese e Barcellona uno dei punti fermi della stagione appena iniziata.