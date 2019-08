Manchester United, previsto un incontro con Twitter: si discuterà del caso Pogba

Per trovare una soluzione all’ondata di razzismo sui social nei confronti dei calciatori, Twitter ha annunciato che incontrerà il Manchester United. Proprio la stella dei Red Devils, Paul Pogba, è stato infatti bersaglio di insulti razzisti dopo aver sbagliato un rigore nel match di campionato contro il Wolverhampton di lunedì sera finito 1-1. Il centrocampista francese è il terzo giocatore ad essere oggetto di insulti a sfondo razzista una settimana dopo i casi che hanno coinvolto l’attaccante del Chelsea Tammy Abraham e Yakou Meité, calciatore della seconda squadra del Reading.

“Nelle prossime settimane i rappresentanti di Twitter incontreranno il Manchester United, Kick It Out (l’organizzazione contro le discriminazioni che opera nel mondo del calcio) e qualsiasi altro rappresentante della società civile interessato a conoscere il lavoro proattivo che Twitter sta facendo per affrontare il fenomeno degli abusi razzisti online nei confronti di determinati calciatori nel Regno Unito – ha fatto sapere Twitter in una nota – Abbiamo sempre mantenuto un dialogo aperto ma sappiamo che dobbiamo fare di più per proteggere i nostro utenti. I comportamenti razzisti non hanno spazio sulla nostra piattaforma e li condanniamo fermamente”.