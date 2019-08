Manchester United, Solskjaer in vista dell’esordio: l’addio di Lukaku e la conferma di Pogba

“Per Lukaku era tempo di andare. E’ stato un buon affare per tutti. Ha avuto qualche fastidio nel ritiro e non ha partecipato per questo. Gli auguro un buon inizio di stagione con l’Inter”. Sono le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United dopo l’addio di Romelu Lukaku, direzione Inter. “La crescita Mason Greenwood con un altro attaccante qui sarebbe stata piu’ difficoltosa – ha sottolineato Solskjaer riguardo il ragazzo classe 2001 – Credo che giochera’ e fara’ sentire la sua presenza quando sara’ il momento, fara’ dei gol”.

Il tecnico potrà fare affidamento su Pogba: “e’ stato grandioso. Continuo a dire la stessa cosa su di lui: e’ sempre stato fantastico in allenamento e in partita”.