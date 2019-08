“Fate sempre la stessa domanda su Paul, non c’è conferenza stampa in cui non debba rispondere a una domanda su di lui. Io non ho dubbi, per me resta“. Ole Gunnar Solskjaer si stufa e dice la sua. Stanco di sentir parlare ad ogni conferenza del futuro di Paul Pogba, l’allenatore del Manchester United svela cosa secondo lui farà il centrocampista francese.