Manchester United, i tifosi iniziano la contestazione: “Pogba out”

L’inizio di stagione in casa Manchester United non è stato positivo, in particolar modo da dimenticare l’avvio di Paul Pogba, nelle ultime due uscite ha sbagliato un calcio di rigore contro il Wolverhampton prima e ha perso il pallone dal quale è scaturita la sconfitta contro il Crystal Palace, adesso il francese è stato contestato pubblicamente dai tifosi dei Red Devils che gli contestano di essere troppo distratto dalle voci di mercato, in particolar modo sull’interesse del Real Madrid di Zinedine Zidane. “Pogba out”, è questo il messaggio scritto con un spray rosso da parte di alcuni tifosi del Manchester United su un cartellone all’esterno di Carrington, centro d’allenamento dei Red Devils.