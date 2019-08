Marsiglia-Napoli, Payet schiaffeggia Insigne [VIDEO]

Si è giocata nella giornata di ieri una partita importante che ha dato indicazioni in vista dell’inizio della stagione, il Napoli ha superato il Marsiglia con la rete siglata da Mertens, la squadra di Ancelotti cresce partita dopo partita e si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione e la squadra in grado di poter lottare per lo scudetto con la Juventus. La dirigenza continua la ricerca ad un attaccante, il presidente De Laurentiis metterà a segno sicuramente un colpo importante per aumentare ancora di più la competitività della squadra. Nel frattempo brutto episodio durante la partita di ieri, Payet ha schiaffeggiato Insigne, le immagini non lasciano dubbi.

Lo sganassone di #Payet a #Insigne è la sintesi della storia Calcistica del #Napoli: parlano parlano e poi prendono le mazzate pic.twitter.com/lgXwrvvwqV — Cavallo Bianconero (@cavallobianero) August 5, 2019