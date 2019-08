Maxi Lopez consiglia Icardi e Dybala: “La cosa giusta da fare è andare via”

“La cosa giusta da fare per Icardi è provare ad andare altrove e continuare, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostrare”. Il consiglio all’attaccante ancora in forza all’Inter arriva direttamente dal suo “nemico” Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara. Maxi Lopez aggiunge che “quando si ha voglia di continuare a crescere e di fare altre cose, si trova un altro progetto e si riparte, anche se quando un giocatore gioca tanti anni in una squadra è difficile lasciarla”.

Lo stesso, per Maxi Lopez, dovrebbe valere per Higuain: “Higuain e Icardi sono attaccanti forti, hanno fatto tanti gol in Serie A e non faranno fatica a trovare un’altra squadra”. Lo stesso consiglio lo dà a Dybala: “un giocatore fortissimo, magari cambiando e andando da un’altra parte potrà esprimere qualcosa in più di quello che ha fatto alla Juve. E’ stato uno dei giocatori migliori in assoluto, ma a volte dopo tanti anni in una squadra si deve cambiare, fare un’esperienza diversa e cercare di fare la differenza in un posto diverso”. Infine un’opinione su un altro connazionale: “Lautaro Martinez è fortissimo, ha bisogno di giocare da prima punta con continuità e avere la fiducia dell’allenatore. Con uno come Conte, che lavora molto e che tra gli italiani è tra i più forti, l’Inter quest’anno ha ridotto il gap con la Juventus”.