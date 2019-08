Il Milan annuncia Bennacer sui social: “Pronto a combattere? Benvenuto!” [VIDEO]

Aveva fatto quasi parlare di più il look con cui si è presentato alle visite mediche che le visite mediche stesse. Diversi giorni fa, Ismael Bennacer era arrivato a Milano in maniera stravagante, attirando l’attenzione non soltanto dei giornali sportivi.

Ma poco importa, il calciatore ha comunque svolto tutte le procedure di rito e poco fa è stato annunciato dai rossoneri sui social: “Pronto a combattere Ismael? Benvenuto!”, si legge. Di seguito il video.