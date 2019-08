Milan, la prima intervista di Bennacer: la promessa ai tifosi rossoneri

“Sono davvero molto contento di essere qui. Non so cosa dire se non che sono entusiasta e onorato: il Milan e’ una delle squadre piu’ gloriose al mondo e quando ti chiama non puoi dire no, devi solo accettare”. Sono le dichiarazioni di Ismael Bennacer nella prima intervista da calciatore del Milan. Sul trionfo in Coppa d’Africa: “Non me lo aspettavo – ha ammesso il centrocampista francese, naturalizzato algerino, ai microfoni dei canali ufficiali rossonero nell’intervista realizzata a San Siro – Fino a tre anni fa non giocavo in nazionale, sono stato paziente, mi sono allenato molto e adesso e’ tutto bellissimo. Sono molto felice“. Infine una promessa per i tifosi del Milan: “Tutti insieme siamo una grande squadra, daro’ tutto me stesso per i tifosi e per i compagni, non vedo l’ora di cominciare. Mi faro’ trovare pronto al duemila per cento”, ha concluso Bennacer.