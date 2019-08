Milan, Bennacer si presenta: un retroscena ed il ruolo preferito

“Io sto crescendo e il Milan e’ la squadra perfetta per imparare e lavorare bene. Il mio ruolo preferito? Playmaker davanti alla difesa, ma gioco dove vuole il mister senza problemi“. Sono le dichiarazioni del nuovo calciatore del Milan Ismael Bennacer durante la conferenza di presentazione che si prepara per la gara . “Ero in Coppa d’Africa quando la societa’ rossonera mi ha chiamato: non ci ho pensato troppo – ha rivelato il francese naturalizzato algerino – Sapevo che mi volevano tanto e questa e’ la cosa piu’ importante. Credo che Giampaolo mi abbia voluto perche’ sono adatto al suo sistema di gioco: mi ha chiesto di venire e questo e’ gia’ tanto per me, daro’ il massimo”.