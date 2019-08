Milan, Giampaolo: “Spunti per riflettere e migliorarci. Paquetà è una mezzala”. Bonaventura e Leao…

“Questa partita ci offre spunti su cui riflettere, lavorare e migliorarci”. E’ il commento di Marco Giampaolo, allenatore del Milan, dopo la vittoria per 2-0 sul Feronikeli a Prishtina, nella penultima amichevole del precampionato. “Si è giocato a ritmi più bassi rispetto alle precedenti partite”, ha spiegato il tecnico rossonero a Milan Tv. “Anche in questo genere di partite c’è sempre qualche insegnamento da cogliere, perché anche in campionato come oggi troveremo squadre che ci aspetteranno e faranno grande densità difensiva. Lì – ha aggiunto – dovremo essere bravi noi a trovare delle idee, perché servono sempre approcci diversi rispetto all’avversario che trovi davanti”.

Giampaolo si è poi soffermato su alcuni singoli: Paquetá, Bonaventura e il nuovo volto Leao. “Lucas per me è una mezzala, è un giocatore molto istintivo che voglio disciplinare. Jack ha qualità, colpi, intuizioni, vede il gioco. È un giocatore di valore che deve riacquistare consapevolezza fisica, perché non gioca da tanti mesi. Deve avere la pazienza di lavorare per ritrovare il feeling con il proprio corpo”. Quanto a Leao, “come Paquetá, è un calciatore istintivo. È appena arrivato e devo capire bene quale può essere la posizione migliore per lui in campo”.