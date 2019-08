Milan-Inter, il derby senza motori: si cambia orario?

22 settembre. Una data importante per Milano. Settimana della moda, derby della Madonnina tra Milan e Inter. Ma soprattutto il Car free Day. Milano, città ecologica per eccellenza, aderisce infatti alla giornata senza auto. E se andare allo stadio a piedi, in bicicletta, in tram o in metropolitana non sarebbe certo un problema, le difficoltà potrebbero arrivare dall’orario. Un derby serale non sarebbe certo il massimo. L’idea è spostarlo alle 12.30, per praticità e per dare un segnale forte: usare i mezzi per andare allo stadio è bello. La decisione finale spetterà comunque alla Lega, ma sarebbe un bel segnale giocare all’ora di pranzo. I tifosi cinesi delle due squadre, che sono tantissimi, sarebbero entusiasti all’idea. E giocare alle 12:30 potrebbe dare ulteriore visibilità internazionale al derby.