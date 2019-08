Milan, Leao si racconta: l’esultanza, l’idolo e gli obiettivi con i rossoneri

“Il Milan è stato il club che ha mostrato maggiore interesse, che ha un progetto, un club che punta sui giovani per provare ad andare in Champions League”. Sono le dichiarazioni di Rafael Leao, nuovo attaccante del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della prima giornata di campionato contro l’Udinese. “Giocavo con il Milan alla playstation, c’era Kakà che in rossonero ha vinto il Pallone d’Oro”, ha aggiunto l’attaccante rossonero. “Stiamo formando una grande squadra, abbiamo un ottimo allenatore con buone idee. Questa squadra è molto forte dentro e fuori dal campo, spero che possa arrivare nella posizione che merita”.

“Il nostro obiettivo è conquistare sempre i tre punti per arrivare ai traguardi che vogliamo raggiungere”. Sull’idolo. “E’ Cristiano Ronaldo perché è portoghese e perché ha dimostrato che senza un duro lavoro non sarebbe arrivato nel punto in cui è arrivato”, ha spiegato. “Mi piace la cucina italiana ma spero di non ingrassare“. Infine sulla sua esultanza al Lille. “L’esultanza col telefono è per mio papa, perché a volte non poteva vedere le partite e ci parlavo al telefono”, ha concluso.