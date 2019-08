Milan, Leao si presenta: caratteristiche, idoli rossoneri da bambino e grandi motivazioni

Rafael Leao, nuovo acquisto del Milan, si presenta in un’intervista ai microfoni di Milan Tv. Ecco le sue parole.

“Spero di aiutare Piatek con tanti assist. Più gol farà lui, meglio andrà la squadra e io sono qui per far sì che il Milan possa raggiungere i suoi obiettivi. Sono venuto qui per dare il massimo, per aiutare la squadra a prescindere dal ruolo che mi darà il mister. Sono veloce e mi piace puntare l’uomo. Mi piace fare assist ma segnare gol fa parte anche del mio bagaglio tecnico. E’ importante dare una mano e giocare per la squadra, non sono individualista. Mi piace giocare con due attaccanti: uno rimane più fermo, l’altro ha più libertà di svariare. Piatek è un ottimo attaccante, ha fatto vedere tutto il suo valore al Genoa e al Milan si è confermato. Sceglievo sempre il Milan quando giocavo alla PlayStation, era molto forte e ha vinto tante volte la Champions. Ho guardato i video di Maldini, Rui Costa, Seedorf, hanno fatto la storia del calcio. E’ molto bello essere qui“.