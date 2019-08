Milan, presentati Leao e Duarte: indicazioni importanti di Maldini sul mercato rossonero

Oltre a Bennacer, presentati alla stampa anche Rafael Leao e Leo Duarte. Queste le parole dell’attaccante portoghese: “Sono davvero felice di avere l’opportunità di far parte di questo grande club. È un sogno essere qui, le persone di questo club hanno fatto la differenza, hanno dimostrato di credere fortemente in me e di volermi”, ha dichiarato il giocatore prelevato dal Lille. Sul suo ruolo preferito, Leao ha detto: “La posizione la decide il mister, sono un giocatore a cui piace molto fare assist e muoversi in attacco. Posso giocare sia prima che seconda punta”. Infine sul paragone con Ronaldo il Fenomeno, Leao ha concluso: “E’ un paragone scomodo. E’ un grandissimo giocatore, io devo lavorare tanto per arrivare a quel livello”.

Così Leo Duarte nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore del Milan.

“Sono qui e sono molto felice. E’ un orgoglio essere al Milan. Mio padre è fan di Paolo Maldini e siamo orgogliosi di questo. Voglio fare la storia in questo club”. Alla domanda su chi assomiglia, Duarte ha dichiarato: “Credo che per il corpo e per il fisico posso ricordare Thiago Silva, ma con le dovute proporzioni. Se riesco ad avere la metà del suo successo sarò felice”. Infine sugli attaccanti italiani, ha concluso: “Non ho ancora giocato contro i giocatori italiani, ma spero di aiutare il club annullando questi attaccanti in Italia”.

A margine della conferenza ha parlato di calciomercato, il dt del Milan Maldini.

”Ci sono due terzini in uscita. Per Correa non c’è nessuna novità, per André Silva invece è tutto fermo. Il mercato è ancora aperto perché mancano due settimane, la priorità è alle cessioni”.