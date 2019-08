Tanti i ritorni in casa Milan negli ultimi anni, tra cariche dirigenziali e allenatori. Gli ultimi, Gattuso e Leonardo, hanno lasciato qualche mese fa la società rossonera. Ma per due che escono ce n’è uno che entra (dopo Boban), ovvero Nelson Dida. L’ex portiere brasiliano sarà infatti il preparatore dei portieri dell’Under 17, che insieme alla Primavera e all’Under 18 sono impegnate nel ritiro estivo a Storo, in Trentino, fino al 10 agosto.

Questo il comunicato sul sito ufficiale rossonero. “La nuova stagione del Settore Giovanile di AC Milan è già iniziata, con le formazioni Primavera e U18 impegnate nel ritiro estivo a Storo, in Trentino, fino al 10 agosto. Tra le novità degli staff tecnici del Vivaio rossonero c’è un ritorno speciale, quello di Nelson Dida, portiere del Milan dal 2000 al 2010 e artefice di tanti successi. Dida torna al suo Club per occuparsi della preparazione dei portieri della formazione U17“.