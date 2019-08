Il Milan non sfonda, solo 0-0 col Cesena. Giampaolo: “Strada lunga ma atteggiamento giusto”

Il Milan non va oltre lo 0-0 nell’amichevole giocata al Manuzzi contro il Cesena ad una settimana dall’esordio in campionato. Primo tempo così così, i rossoneri scricchiolano un po’ dietro e il Cesena passa, ma è fuorigioco. Meglio nella ripresa per Romagnoli e compagni, con le occasioni di Suso, Castillejo, Piatek e Rodriguez, ma il risultato non si sblocca.

A fine gara, ai microfoni di Milan Tv, le parole del tecnico Giampaolo: “E’ stata una partita impegnativa sul piano fisico, contro un avversario di valore che ci ha fatto fare un buonissimo allenamento. Le cose su cui lavorare sono tante ma l’atteggiamento è stato giusto, positivo, i ragazzi non si sono risparmiati. Dobbiamo ancora mettere a posto un sacco di cose e inserire gli ultimi arrivati in un modo di pensare collettivo. La strada da percorrere è lunga e tanta, siamo legati da equilibri sottili e l’idea di andare sempre avanti comporta lasciare 50 metri di campo alle spalle e se non sei messo bene ti esponi a dei rischi. Giocare in modo ambizioso richiede tempo, cura dei particolari, ma ci stiamo lavorando e dobbiamo farlo con tutti i ragazzi che fanno parte della rosa del Milan“.