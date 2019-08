Milan, Simeone ‘blocca’ Correa? Il tecnico dell’Atletico parla di mercato, e…

Esordio in Liga per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che ha perso Godin e Griezmann ed ha acquistato Joao Felix. Ma il tecnico dei colchoneros avrebbe preferito che il mercato fosse già chiuso: “Mi piacerebbe – ha detto – che il mercato fosse già chiuso come in Inghilterra, sarebbe mentalmente più sano anche per concentrarci sulle partite che stanno per arrivare, invece bisogna aspettare sapendo che fino a settembre potrebbe esserci qualche novità. Io vorrei che rimanessero con noi tutti i buoni giocatori e che arrivassero i calciatori più forti al fine di costruire la squadra migliore possibile“, dice l’argentino che in un certo senso tira in ballo anche Correa, corteggiato dal Milan.

“Ci sono state tre partenze importanti, tre giocatori che sono andati nei migliori club del mondo, parlo di Rodrigo, Griezmann e Lucas, ceduti per il pagamento della clausola rescissoria, quando è così non hai margini di manovra. Sono andati via parlando molto bene del nostro club e ai nuovi arrivati cerchiamo di trasmettere quell’entusiasmo necessario per fare bene, vogliamo gente che sia felice di vestire questa maglia, per portare avanti il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Joao Felix? Deve continuare così. Ha la testa aperta, apprende in fretta soprattutto i concetti riguardanti il lavoro di squadra. E’ un giocatore importante e lo tratto come gli altri giocatori importanti, non ho paura di caricarlo di troppe responsabilità, so che avrà gli spazi per dimostrare il suo valore“.

“Noi tra i favoriti? Non la vedo così. Abbiamo una squadra con molti giocatori nuovi che devono ancora ambientarsi e capire cosa significa essere l’Atletico Madrid, si stanno integrando tutti bene, ma dobbiamo migliorare e pensare agli obiettivi che abbiamo davanti, il primo è quello contro il Getafe“.