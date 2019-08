Milan, ufficiale l’arrivo del difensore Tahar

La stagione del Milan non è iniziata bene, sconfitta all’esordio per il club rossonero contro l’Udinese, 1-0 il risultato finale, una brutta prestazione per la squadra di Giampaolo con l’allenatore pronto già a cambiare per la partita contro il Brescia. Nel frattempo movimento minore per il club rossonero, Riad Tahar è un nuovo giocatore del Milan. È arrivata l’ufficialità tramite il sito della Lega Serie A: il giovane difensore si è svincolato dal Lione e si aggregherà alla formazione Primavera. Un’operazione per il futuro.