Modena-Reggio Audace, scontri tra tifosi: sette denunce

Sette tifosi della Reggiana e del Modena, tra i 24 ad i 50 anni, sono stati denunciati dalla Digos di Modena per rissa e possesso di oggetti atti ad offendere, dopo uno studio delle immagini delle telecamere di sorveglianza, per gli scontri avvenuti il 26 maggio scorso in occasione del derby calcistico emiliano tra Modena e Reggio Audace, svoltosi allo stadio ‘Braglia’ di Modena, e che era determinante per la corsa alla promozione in serie C. Prima dell’inizio della partita, spiega la questura modenese, un centinaio di tifosi della Reggiana, nei pressi del cavalcavia Cialdini, avevano aggredito un gruppo di sostenitori della compagine modenese, che si stavano recando allo stadio.

Solo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la situazione alla normalità. L’identificazione dei responsabili è stata particolarmente difficile anche perché molti dei presenti erano con il volto travisato e, a causa delle condizioni climatiche, avevano anche il capo coperto o gli ombrelli aperti per ripararsi dalla pioggia, situazioni che hanno complicato non poco l’attività investigativa.