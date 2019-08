Monza a Firenze in Coppa Italia, Galliani: “Il nostro obiettivo? Tornare qui fra 24 mesi in campionato”

“Con il Monza strada ne abbiamo fatta fino ad oggi però dobbiamo farne ancora tanta perché il nostro obiettivo, quello mio e del presidente Berlusconi, è tornare qui a Firenze fra 24 mesi in campionato“. Queste le parole dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani a margine della sfida di Coppa Italia al Franchi contro la Fiorentina da poco iniziata.

“Il Monza è stata la mia prima squadra. Quando ho conosciuto Berlusconi gli ho detto che ero disponibile a creare le reti televisive ma dovevo avere il tempo per seguire il Monza in casa e in trasferta. E grazie a dieci anni di esperienza al Monza, Berlusconi mi ha chiesto di occuparmi di Milan. Ora sono tornato dove sono nato, dove sono cresciuto e dove ho fatto la mia azienda, e quindi il Monza non è un’altra squadra rispetto al Milan. E’ la squadra della mia città, del mio cuore, dei miei sentimenti, sono innamorato pazzo del Monza da quando ho l’età della ragione. Commisso? Non l’ho incontrato ma ho incontrato comunque Joe Barone, Daniele Pradé è un caro amico e ho nel mio telefonino la foto con Montella in cui alziamo l’ultima coppa vinta con il Milan, la Supercoppa Italiana nel dicembre 2016“.