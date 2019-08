Morte Sala, l’Aaib’: “Calciatore e pilota esposti ad alte dosi di monossido di carbonio”

Morte Sala, emergono nuovi scenari in merito alla tragedia aerea che ha portato alla morte il calciatore che avrebbe dovuto trasferirsi dal Nantes al Cardiff.

Secondo il British Air Accidents Investigation Branch (Aaib) “I test tossicologici hanno evidenziato che il passeggero aveva un elevato livello di saturazione di COHb (il prodotto combinato di monossido di carbonio ed emoglobina). Si ritiene che anche il pilota sarebbe stato esposto al monossido di carbonio. Un livello di COHb del 50% o superiore in un individuo altrimenti sano è generalmente considerato potenzialmente fatale. Gli aeromobili con motore a pistoni producono elevate concentrazioni di CO che vengono trasportate via dall’aeromobile attraverso il sistema di scarico. Una cattiva sigillatura della cabina o perdite nel sistema di riscaldamento e ventilazione dallo scarico possono fornire percorsi per l’ingresso di CO nella cabina. “È evidente dai sintomi che l’esposizione a CO può ridurre o inibire la capacità di un pilota di pilotare un aereo a seconda del livello di tale esposizione” conclude l’Aaib nel suo bollettino.