Altro grande colpo di mercato del Cagliari che nonostante la cessione di Barella all’Inter sta costruendo una squadra importantissima per la categoria, l’ultimo colpo porta il nome addirittura di Radja Nainggolan. Il belga era ai ferri corti con l’Inter ormai da diverso tempo, tre le proposte sul piatto per il calciatore: Fiorentina, Cagliari e Sampdoria. A spuntarla alla fine è stato proprio il club sardo che regala al tecnico Maran un calciatore di assoluto livello, fondamentale proprio la volontà del calciatore che ha chiesto il trasferimento al Cagliari anche per motivi personali. La fumata bianca è prevista a breve poi la firma. Ed i tifosi del Cagliari gongolano, la cessione di Barella è ormai un lontano ricordo…