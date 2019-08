Nainggolan torna al Cagliari, il messaggio per i tifosi è da brividi [VIDEO]

“La vita è un viaggio e come ogni viaggio arriva il momento in cui cercare un porto sicuro. E’ lì che decide il cuore e il mio appartiene al Cagliari e alla Sardegna, alla famiglia rossoblù. Con questa maglia addosso sono cresciuto, ho lottato e ho sofferto. Adesso sono pronto per nuove battaglie. Sono tornato a casa, la mia casa”. E’ questo il messaggio da brividi del centrocampista Radja Nainggolan, il belga riabbraccia il Cagliari dopo 5 anni, 4 stagioni passate alla Roma e una con la maglia dell’Inter. Oggi alle 19.15 la conferenza stampa di presentazione del belga che a Cagliari ha giocato dal 2010 al 2014. In basso ecco il video di Nainggolan.

Visualizza questo post su Instagram Let’s do this💪🏻…#casteddu Un post condiviso da Radja Nainggolan (@radja_nainggolan_l4) in data: 5 Ago 2019 alle ore 5:58 PDT