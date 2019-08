Il Napoli tiene testa al Barcellona: i blaugrana passano solo nel finale, ottime indicazioni per Ancelotti

E’ andato in scena il primo atto dello scontro tra Napoli e Barcellona, i blaugrana passano solo nel finale, ottime indicazioni per la squadra di Carlo Ancelotti che cresce partita dopo partita, in attesa dell’arrivo di un attaccante la squadra ha risposto presente e ha tutte le carte in regola per impensierire la Juventus nella corsa scudetto. Assente Messi per infortunio tutte le attenzioni sono rivolta alla coppia Suarez-Griezmann, il francese si è dimostrato ancora non al cento per cento ma le qualità tecniche sono da grande calciatore, i gol che sbloccano il match arrivano nell’ultima parte del primo tempo, Busquets porta in vantaggio i blaugrana, poi è Calljejon a rimettere le cose in ordine grazie ad una deviazione dello sfortunato Umtiti. Diversi cambi nella ripresa, meglio il Barcellona ma anche il Napoli ha alcune occasioni, al 79′ è Rakitic a fissare il risultato sul definitivo 1-2. Buone indicazioni per il Napoli contro un avversario superiore tecnicamente.