Napoli, è fatta per Llorente nel frattempo Ancelotti in conferenza parla di Juve, Icardi e… Orsato

“La Juve? E’ un test indicativo perchè il nostro obiettivo è dimostrare di essere competitivi contro la squadra che rimane favorita per la vittoria finale”. Sono le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. “E’ un test importante: le sensazioni sono buone poi c’è il giudizio del campo”, ha aggiunto. “Sarà un piacere incontrare Sarri dopo qualche anno e vedere che sta bene, è la cosa più importante”, ha detto poi Ancelotti.

“Arriva Llorente? Non lo so, perchè devo pensare ad altro. Ma se arriva sono molto contento. Icardi? Nessun rimpianto”. L’aggiornamento delle ultime ore sul fronte mercato del Napoli è che il club azzurro ha chiuso la trattativa con Llorente, l’ex Juventus può considerarsi un calciatore azzurro, visite mediche previste nel weekend.

“Ci sono tanti arbitri molto bravi. È stato designato Orsato, un arbitro con grande esperienza a livello internazionale. Per noi nessun problema. Non mi aspetto niente dall’arbitro, continuo a vivere lo stesso. Lozano sta bene, è in ottima condizione avendo iniziato la preparazione molto presto. Si sta adattando alle nuove idee e situazioni, è pronto per giocare”.

“Voglio vedere un Napoli che gioca con grande personalità e con equilibrio tra la fase difensiva ed offensiva. Il centrocampo a tre è una soluzione adottabile se si vuole difendere bassi. La squadra sta costruendo bene il gioco da dietro questa situazione è sicuramente d’aiuto ai movimenti del nostro reparto offensivo”, ha spiegato ancora. Sulla possibilità di schierare Maksimovic in difesa al posto di Di Lorenzo, Ancelotti ha ammesso: “E’ una delle opzioni possibili se loto giocano con un attacco con due centravanti”. “Nella gara di domani occorre fare una partita completa. Difficilmente sarà un singolo giocatore a decidere il match”, ha ribadito. “Milik non è disponibile, contiamo di recuperarlo al 100% dopo la sosta“, ha poi annunciato Ancelotti.