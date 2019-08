Napoli, le parole di Allan e Di Lorenzo: dalla sfida alla Fiorentina di Ribery a quella con la Juventus

Due giorni all’esordio in campionato per il Napoli, che inizierà la stagione a Firenze sabato sera alle 20,45. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista Allan ha voluto dare la carica: “Io sto molto bene e sono pronto per la nuova stagione: vogliamo iniziarla al meglio. Siamo carichi per Firenze e poi saremo concentrati per la gara contro la Juventus. Ogni domenica c’è una battaglia da fare in serie A. Speriamo di cominciare l’annata con una vittoria al ‘Franchi’. E’ sempre importante partire col piede giusto: a Firenze non è mai una partita facile ma noi vogliamo prenderci i tre punti. Se Ribery giocherà sarà sulla mia strada. Loro però hanno anche Chiesa e altri giocatori forti, dovremo fare grande attenzione. Ho trovato un ambiente molto sereno. La squadra si è allenata bene e ha fatto una buona preparazione. Gaetano ed Elmas sono due giocatori fortissimi. Sono pronti per darci una grossa mano in questa stagione. Sono arrivati giocatori importanti, che rafforzano un gruppo già solido. I nuovi arrivati e quelli che potrebbero arrivare possono permetterci di fare salto di qualità e di ambire a grandi traguardi. Per fortuna quest’estate non si è parlato di me, in chiave calciomercato. Io qui a Napoli sto bene, voglio vincere qualche trofeo con la maglia azzurra”, ha concluso il brasiliano.

Ai microfoni di Sky Sport anche Giovanni Di Lorenzo, uno dei nuovi arrivati: “Lavorare con Ancelotti è qualcosa di eccezionale. E’ un tecnico che ha vinto tutto, che ha esperienza mondiale e per me è un vero onore e un orgoglio poter seguire le sue indicazioni. Sono certo che grazie ai suoi consigli e alle direttive dello staff tecnico potrò crescere tantissimo”, ha puntualizzato il difensore del Napoli. “Sarà un campionato bellissimo, ci sono tante squadre che si sono rinforzate e credo possa che esserci maggiore equilibrio. Le nostre ambizioni non cambiamo: vogliamo dare il massimo per lottare per il vertice e conquistare traguardi importanti. A Empoli giocavo in un modulo un po’ diverso, occupando un ruolo più offensivo. Quest’anno partirò leggermente più dietro: dovrò completare la mia evoluzione nel ruolo per essere anche capace di coprire bene. Le mie caratteristiche di spinta restano quelle e cercherò, quando sarà’ possibile, di dare il mio apporto in attacco come mi chiede il tecnico. Per me è importantissimo saper far bene entrambe le fasi”. La città è splendida e i tifosi mi fanno sentire un calore favoloso. Il mio desiderio è quello di ripagare questo affetto. Darò il massimo sempre, a livello di impegno e applicazione, perché qui sto vivendo un sogno che vorrei continuasse e diventasse sempre più bello”, ha concluso il terzino .