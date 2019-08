Tutto come previsto: Hirving Lozano è arrivato a Roma, sbarcando all’aeroporto di Ciampino intorno alle 18.30 dopo essere arrivato a bordo di un volo privato da Eindhoven. Qualche ora fa, la moglie dell’attaccante della nazionale messicana aveva postato una foto sui social che ritraeva lei e la famiglia in viaggio verso l’Italia. Domani, come già scritto, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart prima di raggiungere Napoli.