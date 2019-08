Nazionale italiana, riprende il cammino verso Euro 2020: i prossimi appuntamenti

Riprende la marcia della Nazionale nelle qualificazioni a Euro 2020. In testa al Gruppo J a quota 12 punti grazie ai successi ottenuti nei primi quattro incontri del girone (13 gol realizzati, una sola rete subita), l’Italia di Roberto Mancini cercherà di proseguire la striscia di vittorie in Armenia (5 settembre a Yerevan, ore 18 italiane) e Finlandia (8 settembre a Tampere, ore 20.45 italiane). Gli Azzurri si raduneranno lunedì 2 settembre a Bologna. Il 6 mattina l’Italia sosterrà una seduta di allenamento a porte chiuse nella capitale armena e nel pomeriggio raggiungerà Tampere. Il 7 settembre, presso il ‘Tampere Stadion’, si svolgeranno le attività ufficiali della vigilia e domenica 8 alle ore 20.45 gli Azzurri se la vedranno con i padroni di casa della Finlandia, già battuti 2-0 a Udine lo scorso 23 marzo in occasione del match d’esordio.