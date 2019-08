Neymar-PSG, Tuchel si è espresso. Il tecnico dei francesi ha parlato del brasiliano in conferenza stampa: “Neymar è sempre più in forma, ha fatto tutti gli allenamenti con qualità e intensità. Ma la situazione tra lui e il club è sempre la stessa. La posizione del club è chiara: finché la situazione non si chiarisce non giocherà. Se la situazione viene chiarita prima di domani, giocherà, in caso contrario, no. Dobbiamo adattarci ma chiaramente non è la situazione migliore“.