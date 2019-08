Nizza-Marsiglia, striscioni e cori omofobi: gara sospesa per 10′

Vergognoso episodio in Francia. La partita tra Nizza e Olympique Marsiglia, gara valida per la terza giornata di Ligue1, è stata sospesa per dieci minuti a causa di due striscioni e di cori omofobi intonati dentro lo stadio. L’arbitro, Clement Turpin, ha interrotto il match al 28′ dopo diversi annunci da parte dello speaker, che invitavano i tifosi a placarsi. Il 16 agosto Nancy-Le Mans, gara di Ligue2, è stata sospesa per alcuni minuti. Stessa sorte è toccata nello scorso weekend a Brest-Reims e Monaco-Nimes. Tifosi che contestano la linea dura scelta dai vertici della Ligue 1 contro la discriminazione sessuale. I sostenitori del Nizza hanno utilizzato l’arrivo del nuovo proprietario Jim Ratcliffe, proprietario di una società di ciclismo, per giocare sul termine “pedale“, usato in senso dispregiativo nei confronti degli omosessuali.