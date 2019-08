Le notizie del giorno – Allarme in casa Juventus e vergognoso episodio di razzismo

Il centrocampista Paul Pogba è stato protagonista in negativo nel match di Premier League tra Wolves e Manchester United, il francese ha sbagliato un calcio di rigore sul punteggio di 1-1. Via social sono arrivati vergognosi insulti razzisti nei confronti dell’ex calciatore della Juventus, la denuncia è arrivata direttamente dai Red Devils. “Siamo disgustati da quei commenti – la reazione dello United. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il precampionato della Juventus non è stato entusiasmante, il club bianconero adesso ha intenzione di fare sul serio e si prepara per l’esordio in campionato contro il Parma, una partita da non fallire per iniziare ufficialmente la stagione. Il tecnico Maurizio Sarri rischia seriamente di non essere in panchina a causa della polmonite e addirittura potrebbe saltare la sfida con la sua ex squadra, il Napoli. C’è preoccupazione per il rischio contagio. Si è verificato un altro episodio di cui è rimasto vittima un membro dell’ufficio stampa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Incubo finito per Pietro Pellegri. Il giovane attaccante italiano, 11 mesi dopo l’ultima volta (25 settembre 2018 contro l’Angers), potrebbe tornare in campo. Spera in una convocazione, il calciatore 18enne, tornato ad allenarsi in gruppo in seguito alla serie di infortuni che ne hanno compromesso il suo utilizzo. Due operazioni per lui, prima per pubalgia e poi per un problema all’adduttore destro, ma adesso la possibilità di essere quantomeno convocato nella prossima partita contro il Nimes. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).