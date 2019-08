Le notizie del giorno – Atalanta contestata, Nedved lascia la moglie per una 23enne, ucciso Diabolik

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. I fatti più importanti di oggi.

ATALANTA CONTESTATA – L’Atalanta è reduce da un campionato entusiasmante che si è concluso con la qualificazione alla Champions League, le aspettative sono tante in vista di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Ma non mancano i problemi, in casa Atalanta c’è aria di contestazione, fuori dal cantiere della Curva Nord è comparso uno striscione con la seguente scritta: “Passano gli anni, cambiano i tempi, ma che errore sbagliare sugli abbonamenti… Rispetto per chi c’era, per chi c’e’ e per chi ci sara’”. Tutto in nero, tranne la seconda frase in azzurro, ‘errore’ e ‘abbonamenti’ in rosso. La campagna abbonamenti rispetto alla scorsa stagione ha visto un sostanziale aumento (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

NEDVED INSIEME AD UNA 23ENNE – Pavel Nedved è concentrato sul calciomercato della Juventus ma nel frattempo continuano a circolare voci di gossip. Secondo il tabloid di Praga ‘Blesk’, l’ex calciatore bianconero si sarebbe separato da sua moglie Ivana per mettersi insieme a Lucie Anovcinova, una ragazza di 23 anni. Il dirigente è stato paparazzato (LA COPERTINA DEL GIORNALE)

UCCISO DIABOLIK – Agguato mortale verificatosi nel parco degli Acquedotti, in zona Cinecittà. A farne le spese è stato Fabrizio Piscitelli, storico capo ultrà della Lazio, conosciuto col nome da battaglia di Diabolik. Piscitelli è stato raggiunto dal colpo (I DETTAGLI)