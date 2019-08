Le notizie del giorno – Calciatore sviene in allenamento, le condizioni di Sarri, le fasce della Champions

CALCIATORE SVIENE IN ALLENAMENTO – Brividi nelle ultime ore nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da alcuni siti locali durante l’allenamento odierno della Casertana, il calciatore Malik Lamè ha perso i sensi svenendo in campo, tanta paura tra i compagni di squadra che si sono spaventati dopo aver visto il difensore crollare in terra. Il calciatore è stato trasportato d’urgenza (LE CONDIZIONI DEL GIOCATORE)

LE CONDIZIONI DI SARRI – La Juventus è reduce dal successo in trasferta contro il Parma, 0-1 il risultato finale grazie alla rete messa a segno dal difensore Chiellini, in panchina assente l’allenatore Maurizio Sarri a causa della polmonite. Le condizioni dell’allenatore bianconero migliorano sensibilmente ma al momento non è prevista alcuna modifica al piano di guarigione (GLI AGGIORNAMENTI SULL’ALLENATORE DELLA JUVENTUS)

LE FASCE DI CHAMPIONS LEAGUE – Ci si prepara ad un’altra entusiasmante stagione di Champions League. Tante le squadre già qualificate alla fase a gironi, tra queste 4 italiane: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. I bianconeri sono ormai un’habitué della competizione e puntano come sempre a vincerla, con un allenatore nuovo e con un paio di nuovi acquisti che hanno già calcato questi palcoscenici. Il Napoli arriva con lo stesso gruppo dell’anno scorso, dove ha ben figurato con le buone prestazioni contro Liverpool e Psg nella fase a gironi. L’Inter, tornata in Champions nella scorsa stagione, si è riconfermata e con Antonio Conte in panchina e Romeu Lukaku davanti punta a disputare un buon torneo. Debutto assoluto per l’Atalanta di Gasperini. Una favola quella dei bergamaschi, che affronteranno grandi campioni in palcoscenici altrettanto importanti. Noi italiani abbiamo 4 squadre, una per fascia (LA SUDDIVISIONE COMPLETA)