Le notizie del giorno – L’esordio agrodolce di De Rossi, shock Badu, le indicazioni di Paratici

L'ESORDIO DI DE ROSSI – Un esordio che nemmeno il più grande sceneggiatore avrebbe potuto scrivere. Una storia d'amore quella tra De Rossi e il Boca Juniors, che si sono voluti, inseguiti e alla fine sono convolati a nozze. E la prima notte da sposini è di quelle magiche, da non dimenticare. Al minuto 27′ di Boca Juniors-Almagro Daniele De Rossi svetta di testa e infila la porta ospite, facendo esplodere il Ciudad de La Plata. Al 35′ per non farsi mancare niente

SHOCK BADU – Ore di apprensione in casa Verona. Il centrocampista ghanese Emmanuel Agyemang-Badu è stato ricoverato presso l'Ospedale Sacro Cuore di Negrar per accertamenti, in seguito ad una microembolia polmonare



LE INDICAZIONI DI PARATICI – Si è chiusa in anticipo l'amichevole in famiglia tra Juve A e B a Villar Perosa. Al 51′, il 3-1 di Cuadrado, poi l'invasione dei tifosi. Il primo tempo si era chiuso sul 2-1 per via della doppietta di Dybala inframezzata dalla sfortunata autorete di Demiral. Al termine del match, le parole a Sky Sport di Fabio Paratici, che parla di mercato. "Tante chiacchiere, pochi affari. Siamo tranquilli e fiduciosi. Bello stare in mezzo alla gente. Io questo lo definisco il 'Natale' della Juve. I tagli alla rosa? Non si tratta