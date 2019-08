Le notizie del giorno – Infortunio Douglas Costa, accordo Sky-Dazn, la gaffe di Pupo

INFORTUNIO DOUGLAS COSTA – Si è giocata la prima giornata valida per il campionato di Serie A, in campo Parma e Juventus, i bianconeri hanno vinto grazie alla rete realizzata da Chiellini. Tegola però per gli ospiti, infortunio per l’attaccante Douglas Costa (GLI AGGIORNAMENTI)

ACCORDO SKY-DAZN – Riparte la Serie A, e come l'anno scorso le partite saranno divise tra Sky e DAZN. La tv satellitare avrà 266 incontri in esclusiva, tra cui 16 dei 20 big match. Sky conferma i volti più noti tra gli opinionisti: Ambrosini, Bergomi, Adani, per il campionato e Del Piero, Cambiasso, Capello per la Champions League. La tv satellitare avrà inoltre tutta l'Europa League in esclusiva. DAZN, dal canto suo, ha riaperto i battenti con la Liga, la Ligue 1, la Championship inglese, la J-League giapponese. I volti noti sono quelli di Diletta Leotta, Stankovic, Balzaretti, Camoranesi e Guidolin

LA GAFFE DI PUPO – Nella serata di ieri gaffe di Pupo che ha scatenato la reazione dei social, sono stati tanti i commenti nelle ultime ore. Il cantante, presente a Pratola Serra, in provincia di Avellino si è esibito per per la Sagra della Polpetta e ha iniziato ad esaltare la squadra del Benevento con riferimento anche al risultato