Le notizie del giorno – I nuovi 11 delle venti squadre di Serie A, Valencia Inter e i gironi di Serie D

I NUOVI 11 DELLE 20 SQUADRE – Le ultime ore in Serie A sono state ricche di emozioni, fino al 2 settembre si attendono altre mosse importanti ed in grado di cambiare gli schieramenti per la prossima stagione. In particolar modo a tenere banco è il valzer che riguarda gli attaccanti, in arrivo il bis dell’Inter ma Juventus, Napoli e Milan sono pronte a rispondere con colpi di assoluto livello. Situazione bloccata invece in casa Roma, i tifosi sono sempre più delusi dalla campagna acquisti portata avanti dal club giallorosso. Si muovono molto bene anche le medie e piccole squadre, in particolar modo 11 veramente forti per Cagliari ed anche Genoa, sono pronte a piazzare colpi importanti in attacco anche Torino e Sampdoria per una vera e propria bagarre per la zona Europa (GUARDA LA GALLERY)

VALENCIA-INTER NON E’ SOLO UN’AMICHEVOLE – L’Inter continua la preparazione, i nerazzurri saranno impegnati in amichevole contro il Valencia, sfida al Mestalla nel test valido per il Trofeo Naranja, torneo che si disputa con cadenza annuale dal 1970. Non può trattarsi di un match amichevole, la partita infatti rievoca diversi ricordi nelle menti dei tifosi nerazzurri. Nel 2002 l’Inter guadagnò l’accesso alle semifinali di Coppa Uefa difendendo il vantaggio firmato al terzo minuto di gioco da Nicola Ventola e alla fine riuscirono a superare il turno, la partita verrà ricordata anche perchè i pali furono difesi da Francisco Farinos in seguito all’espulsione di Francesco Toldo. L’anno dopo Toldo fu nuovamente protagonista (TUTTI I PRECEDENTI INFUOCATI)

I GIRONI DI SERIE D – Si avvicina una stagione importantissima valida per il campionato di Serie D, una stagione che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. Presenti tante piazze prestigiose e con un grande seguito di tifosi, in particolar modo la squadra più importante è sicuramente il Palermo, i rosanero sono stati costretti a ripartire dal campionato di Serie D dopo la mancata iscrizioni in Serie B, adesso è iniziato un nuovo progetto che si preannuncia vincente, per la categoria rappresenta un lusso e le prime mosse di mercato sono state importanti. Presenta anche il Foggia, altra piazza di ben altra categoria (I GIRONI COMPLETI)