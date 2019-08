Le notizie del giorno – Paura nel calcio italiano: l’auto dell’attaccante si ribalta, le bordate di Ventura

“Ho fatto due grandi errori nella mia vita: la Samp, perché nessuno è profeta in patria e non avrei dovuto lasciare Cagliari e la A. L’altro è stato quello della Nazionale”. Sono le dichiarazioni dell’ex ct azzurro Giampiero Ventura, oggi alla guida della Salernitana, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Sulla Nazionale: “Era gratificante dopo 34 anni di carriera. Ma adesso dico no, non avrei dovuto accettarla. C’erano problematiche a livello politico che non conoscevo. E poi sarebbe dovuto esserci Lippi come d.t. Dopo pochi mesi sono stato delegittimato e abbandonato. Non sono arrabbiato per i Mondiali persi – e comunque non li avrei fatti, mi sarei dimesso prima – ma per non aver creato i presupposti”, dice Ventura. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Continua a lottare e noi insieme a lui, giorno per giorno. E’ ancora in condizioni gravi. Alcuni tifosi sono arrivati fin qui a Pisa, in ospedale. Hanno portato a Gigi dei palloncini rossi a forma di cuore con messaggi di incoraggiamento per lui, li abbiamo attaccati nella sala d’aspetto. Voglio essere sincera fino in fondo: la situazione resta complicata, mio marito ha avuto un ictus e non possiamo oggi ancora parlare di un percorso in discesa. Tuttavia siamo qui. Speranze? Sempre, anche se il quadro complessivo resta delicato“. Sono le parole a ‘La Provincia di Cremona’ di Monica Fontani, moglie di Gigi Simoni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Non è sicuramente un momento facile per l’ex attaccante Fabrizio Miccoli, le lacrime del 2013 non sono bastate e placare la contestazione, l’ex calciatore è tornato a Palermo per la partita della nuova società rosanero contro una selezione di vecchie glorie e la furia dei tifosi è stata evidente. Ne parla Il Fatto Quotidiano’, come si legge nell’articolo in molti non gli hanno perdonato quelle intercettazioni nell’ambito di un’inchiesta di mafia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Paura in casa Perugia, incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi per Federico Melchiorri. Per cause in corso di accertamento, il 32enne attaccante maceratese, nel tratto di superstrada marchigiana verso il capoluogo umbro nella zona di Serrapetrona, ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata. Sul posto immediati sono stati i soccorsi del personale del 118, dei carabinieri di Tolentino e dei vigili del Fuoco. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).