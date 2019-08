Le notizie del giorno – Terremoto plusvalenze in Serie A, confessione hot della trans Guardalina su Icardi

Ormai sentiamo parlare sempre più spesso di plusvalenze. Tecnicamente, la plusvalenza è l’incremento di valore, la differenza positiva fra i valori di uno stesso bene in momenti diversi. Un esempio pratico: se oggi compro un oggetto a 5 euro e domani la rivendo a 10, la differenza di valore genera un effetto positivo, un guadagno di cinque euro: ecco che si origina la plusvalenza. E’ di oggi un’inchiesta proprio sulle plusvalenze da parte de “La Gazzetta dello Sport”. La Serie A è il campionato europeo che ha generato più plusvalenze nelle ultime 5 stagioni. Ma tutto questo giro di denaro ha anche un lato oscuro. Tanti sono stati i casi di “prezzi gonfiati” negli ultimi anni. Le società utilizzano la plusvalenza come strumento per “aggiustare” i bilanci, attraverso lo scambio di giocatori. Di fatto questi movimenti non danno alla società risorse finanziarie reali, sfuggendo agli organi preposti ai controlli. (GLI APPROFONDIMENTI SULLO SCANDALO PLUSVALENZE ED I NOMI).

La trans Guendalina Rodriguez continua a far parlare di sé. Già più volte in passato ha affermato sui social di aver avuto rapporti con Mauro Icardi. Adesso, nuove rivelazioni shock su Twitter: “Volevo stare zitta ma non riesco la signora #wnadanara dice che a #MauroIcardi non le piacciono i trans ma vorrei ricordargli che il c***o lo succhiava benissimo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nonostante la polmonite che lo sta tenendo fuori da qualche settimana, e che non gli ha permesso di assistere dal vivo all’esordio della sua Juventus a Parma, a quanto pare Maurizio Sarri non ha perso il vizio del fumo. Ad accendere la polemica sui social network è una foto che ritrae il tecnico bianconero con un pacchetto di sigarette in mano, pubblicata oggi dall’edizione torinese del Corriere della Sera. A ‘incastrare’ Sarri è stato – come spiega il Corriere di Torino – un giovane tifoso venuto a Torino con la madre per collezionare selfie con i bianconeri. E tra i primi scatti c’è stato proprio quello con Sarri. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).