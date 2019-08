Le notizie del giorno – La presentazione di Balotelli, problemi di salute per Sarri, infortunio in casa Samp

PRESENTAZIONE BALOTELLI – Mario Balotelli si è presentato a stampa e tifosi del Brescia dopo l’annuncio del suo acquisto ieri. L’attaccante, dopo tre anni in Francia, torna in Italia, dove aveva giocato con Inter e Milan, ritrovando la città in cui è cresciuto. Queste le sue parole in conferenza. “Da quando c’è stato il Brescia non ho pensato ad altro. Mi dà tanto, è la squadra della mia città. Quando ho detto a mia mamma che c’era la possibilità di venire qui, si è messa a piangere, era contentissima. Se ho sentito Mancini? (TUTTE LE PAROLE)

PROBLEMI PER SARRI – L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo il tecnico non ha potuto dirigere sul campo l'allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio – riferisce il club bianconero – Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato

INFORTUNIO IN CASA SAMPDORIA – Infortunio Maroni, sospiro di sollievo per il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco dopo lo stop del suo attaccante in occasione del match di Coppa Italia vinto a Crotone. Lo stesso club blucerchiato infatti, in una nota, ha specificato le condizioni del calciatore: "Per quanto riguarda Gonzalo Maroni, uscito anzitempo dalla gara